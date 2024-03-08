أستاذة بالأزهر: الإسلام كرمّ المرأة وأعطاها حقوقها كاملة

قالت الدكتورة أميرة رسلان، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إنّ الإسلام أكد مكانة المرأة وأهميتها، مستشهدة بحديث للنبي محمد – صلى الله عليه وسلم: «استوصوا بالنساء خيرًا»، الذي قاله في خطبة الوداع.

الإسلام كرمّ المرأة

وأضافت «رسلان»، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، بمناسبة ليوم العالمي للمرأة، أنَّ الإسلام كرمّ المرأة وأعطاها حقوقها كاملة.

الإسلام أعاد للمرأة مكانتها

وتابعت عضو هيئة التدريس بالأزهر: «روايات الكتب والتاريخ تؤكد عشوائية التعامل مع المرأة قبل الإسلام، ولم يكن هناك ضوابط، وعندما نزل الإسلام، استعادت المرأة مكانها وأصبح لها حقوق».