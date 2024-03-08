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دراما المتحدة

رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك «دعم المرأة»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
08:06 ص | الجمعة 08 مارس 2024
صبا مبارك

صبا مبارك

تشارك الفنانة صبا مبارك في سباق رمضان 2024، بمسلسل لحظة غضب، أحد أهم المسلسلات الداعمة للمرأة، التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام، إذ يناقش العمل العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر المشكلات التي تحدث بين طرفين في علاقة الحب التي تكون حافلة بالرومانسية، والممزوجة بالتشويق والمفاجآت.

تفاصيل شخصية صبا مبارك بمسلسل لحظة غضب

وتجسد صبا مبارك، خلال أحداث المسلسل شخصية شيف تعمل في أحد الفنادق الكبرى، وتعاني من الأزمات والمواقف بعد اختفاء زوجها بشكل مفاجئ دون أي مبررات، وتتصاعد الأحداث، ويقدم العمل فى 15 حلقة.

أبطال مسلسل لحظة غضب

ويشارك في بطولة المسلسل محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وسيعُرض عبر منصة watch it.

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