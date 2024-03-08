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سماح حسن: مكتسبات المرأة المصرية في آخر 10 سنوات غير مسبوقة

كتب:

شريف سليمان
09:42 ص | الجمعة 08 مارس 2024
الكاتبة الصحفية سماح حسن

الكاتبة الصحفية سماح حسن

قالت سماح حسن الكاتبة الصحفية بجريدة «الوطن»، إنّ الدولة المصرية حققت مكتسبات للمرأة في آخر 10 سنوات، لم تحدث من قبل: «مصر تشهد إرادة سياسية مهتمة ومدركة لأهمية تمكين المرأة على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

أضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المرأة حصلت على مكتسبات كثيرة سياسية واقتصادية واجتماعية، موضحةً: «المكتسبات السياسية هي الأبرز، فقد تقلدت المرأة مناصب سياسية لم تتقلدها منذ سنوات طويلة مثل مجلس الدولة والنيابة وذلك خلال آخر 10 سنوات». 

وتابعت: «أتمنى أن تتحقق المساواة بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، لا أن تحصل على كوتة في البرلمان فقط أو تحصل على بعض المميزات، وأتمنى أن تحصل المرأة على حقوقها ومكتسباتها كافة، وأن تتكافأ الفرصة على كل الأصعدة سواء في العمل والحياة السياسية والحياة العامة».

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بقلم شريف سليمان