الحكومة: لا صحة لبيع الطرود البريدية في مزاد نظير مبالغ مالية

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة للبريد المصري وتستخدم شعاره، مزاعم بيع الطرود البريدية في مزاد نظير مبالغ مالية، وتطلب من المواطنين تحويل تلك المبالغ من حساباتهم الشخصية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للبريد المصري، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لبيع الطرود البريدية في مزاد نظير مبالغ مالية أو طلب أي تحويلات مالية من المواطنين من حساباتهم الشخصية، وأن الصفحات المتداولة وهمية، وكذلك الطرود المعلن عنها في تلك الصفحات مزيفة، ولا علاقة لهيئة البريد بها مطلقاً.

شددت الهيئة القومية للبريد المصري على أن كل الطرود التابعة للبريد المصري يحكمها شروط وضوابط طبقًا للقانون، مُوضحةً أن كل الإعلانات التي تخص أنشطة وأخبار الهيئة تتم بشكل رسمي من خلال قنوات الاتصال الخاصة بالهيئة، أو من خلال التواصل المباشر على الخط الساخن 16789.

حذرت الهيئة القومية للبريد المصري المواطنين من التعامل مع تلك الصفحات، التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية، وسيجري اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الصفحات الوهمية.