البريد المصري يحذر من صفحات وهمية على مواقع التواصل: تسرق بيانات العملاء

رصدت وحدة الرصد والمتابعة بالبريد المصري بعض صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم العلامة التجارية والشعارات الخاصة بالبريد المصري، لتضليل المواطنين وسرقتهم.

وذكرت الوحدة، أن هذه الصفحات تَدَّعي قيام البريد المصري ببيع البعائث والطرود المهملة، أو التي لم يتم تسليمها في مزاد وهمي نظير مبالغ مالية، وتطلب من المواطنين تحويل تلك المبالغ بهدف سرقة بيانات العملاء وبطاقاتهم الائتمانية.

صفحات مزيفة

وأكد البريد المصري، أن هذه الصفحات ليست تابعة للبريد المصري، وأن الإعلانات الكاذبة التي تروج لها تلك الصفحات بأسماء مشابهة أو قريبة من العلامة التجارية للبريد المصري لا تمت إلى البريد المصري بأي صلة، موضحا أن البعائث والطرود التي تُعرض على هذه الصفحات مزيفة ولا تتبع البريد المصري، وأن الطرود والبعائث التابعة للبريد المصري يحكمها شروط وضوابط طبقًا للقانون.

تحذير من التعامل مع الصفحات المزيفة

وحذر البريد المصري جميع المواطنين من التعامل مع تلك الصفحات المزيفة؛ حفاظًا على البيانات والأموال، علمًا بأنه جار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات لقيامها بتضليل المواطنين.