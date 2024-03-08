أسطوات اليوم العالمي للمرأة.. «أمل» تنافس الرجال في إصلاح المعدات الثقيلة

داخل ورشة للميكانيكا، قررت أمل الزناتي تحدي الظروف الصعبة التي واجهتها كونها من ذوي الهمم، لتقرر الاتجاه إلى مهنة معروفة باقتصارها على الرجال فقط، لتصبح أشهر أسطى جرارات زراعية وثقيلة في مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

إصلاح الجرارات الزراعية

قصة كفاح «أمل» ذات الـ53 عامًا، سلط عليها الضوء برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، في ذكرى اليوم العالمي للمرأة، إذ عرض تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «الأسطى أمل الزناتي .. تنافس الرجال في إصلاح الجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة».

ولدت السيدة الخمسينية في كفر الشيخ مصابة بـ«قصر القامة»، وبعد حصولها على دبلوم فني صناعي، قررت السعي وراء حلمها وتحدت العادات والتقاليد كافة حتى استطاعت أنّ تؤسس محلًا لبيع قطع الغيار وورشة لإصلاح وصيانة الجرارات الزراعية في مسقط رأسها بمدينة الحامول.

30 عاما في ورشة الإصلاح

أكثر من 30 عاما قضتها «الأسطى أمل» بين أروقة المحل والورشة، تعلمت فيها تفاصيل «الصنعة»، كما ساعدت شباب كثر الذين تعلموا منها خلال فترة قصيرة، مما جعلها صاحبة بصمة في ذلك المجال الصعب.