«تضامن القاهرة» تكشف الخدمات المقدمة لسيدات العاصمة.. في يوم المرأة العالمي

كشف تقرير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، بمناسبة يوم المرأة العالمي، عن أن عدد الجمعيات الأهلية التي تخدم المرأة على مستوى المحافظة، وصل إلى 105 جمعيات، وأغلبها في المنطقة الشرقية 52 جمعية، تليها المنطقة الجنوبية 29 جميعة، تليها المنطقة الشمالية 13 جمعية، وأقل عدد من الجمعيات يوجد بالمنطقة الغربية 4 جمعيات، والمدن الجديدة 7 جمعيات.

عدد مراكز الأنشطة الصحية

أشار التقرير إلى أن عدد مراكز تدريب الفتيات على مستوى المحافظة وصل إلى 21 مركزا، وفيما يتعلق بالأنشطة الصحية الموجهة للمرأة في المحافظة فبلغ عدد مراكز تنظيم الأسرة 224 مركزا، وعدد مراكز رعاية الأمومة والطفولة 129 مركزا، وعدد وحدات مراكز طب الأسرة 120 وحدة ومركز، وعدد مكاتب الصحة 64 مكتبا على مستوى القاهرة، وعدد مكاتب الثقافة الصحية 41 مكتبا، وعدد مكاتب فحص الراغبين في الزواج 40 مكتبا.

تشجيع إقامة الجمعيات الأهلية

أوصى التقرير بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع إنشاء جمعيات أهلية تغطي بخدماتها جميع أحياء المحافظة، والتوسع في إنشاء المشاغل التي تباشر التدريب والإنتاج فى جميع الأحياء، وضرورة صرف الإعانات لدعم أنشطة الجمعيات الأهلية التي تحتاج إلى دعم للقيام بدورها في خدمة المجتمع.