«تعليم القاهرة» تفتح مركز الدعم والإرشاد النفسي الثالث للطلاب في المعادي

افتتحت زينب عبدالفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة، صباح اليوم الخميس «مركز الدعم والإرشاد النفسي 3» التابع لإدارة المعادي التعليمية، وكان في استقباله محمود عبد الرزاق مدير عام الإدارة الدكتورة عزة سليمان موجه عام التربية النفسي وفريق العمل، برعاية أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.

مركز الدعم النفسي

وتابعت وكيل «تعليم القاهرة»، خلال الافتتاح جلسه عمل بالمركز ، تحاورت فيها مع الطلاب عن أهمية الدعم النفسي، كما جرى عرض فيديو تقديمي يضم خطوات العمل (قبل وبعد) لتجهيز مركز الدعم والإرشاد النفسي لفريق العمل.

وتقدمت بالشكر لمدير عام الإدارة وفريق العمل المتعاون للجهد المبذول وحسن التعاون المثمر البناء لخدمة أبنائنا الطلاب، والذي يعد مركز الدعم والإرشاد النفسي طفرة في مجال التربية النفسية والتعديل السلوكي الذي يخدم الطلاب ويقدم لهم جلسات دعم وارشاد نفسي واستثمار للطاقات بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم وعمل جلسات لتعديل السلوك.

وينظم فريق العمل بالمركز ندوات ومحاضرات لأولياء أمور الطلاب لتقديم الدعم والمشورة لتعديل وتقويم سلوك أبنائهم، والمساهمة في حل أي مشكلات أو عقبات تواجههم، وتقديم لهم النصح والإرشاد لصالح أبنائنا الطلاب.