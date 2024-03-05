محافظة القاهرة تستعد لاستقبال شهر رمضان بتخصيص أرقام الخدمة الطبية للمواطنين

تواصل أجهزة محافظة القاهرة، استعداداتها مع اقتراب شهر رمضان من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

رفع درجة الاستعداد

أكدت مديرية الصحة بالقاهرة، رفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال تجهيز المستشفيات، والأسرة، والرعاية المركزة، وبنوك الدم.

غرفة الطوارئ

قال الدكتور محمد شوقي، مدير مديرية الصحة بالقاهرة، أن غرفة الطوارئ بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة يوميًا، لتلقي بلاغات المواطنين خلال الشهر الكريم ومتابعة الحوادث وإخطار المسئولين بها فور حدوث أي طارئ.

أرقام الخدمة الطبية

حددت المديرية أرقام تليفون يمكن للمواطن الاتصال بها، لطلب الخدمة الطبية، ومنها:

رقم غرفة طوارئ العلاجي: 01101135652 - 01101135659

غرفة طوارئ العلاجي بالوزارة: 137غرفة طوارئ الوقائي بالمديرية: 0223918968

غرفة طوارئ الوقائي بالوزارة: 105 - 227923608 0 - 0227921060

معهد السموم بجامعة القاهرة: 02236431299 - 0223640402

معهد السموم جامعة عين شمس: 0226840902 - 0224823314

مفتش أغذية

أكدت المحافظة على جميع المناطق الطبية بضرورة تواجد مفتش أغذية نوبتجي على مدار اليوم طوال شهر رمضان، وإجراء الإجراءات الوقائية وموافاة غرفة الطوارئ في المديرية بتقرير التقصي في أسرع وقت مع اتخاذ اللازم في حالات الطوارئ.