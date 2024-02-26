محافظة القاهرة تدعو أصحاب المحال لترخيص النشاط التجاري

لليوم الثاني على التوالي، واصلت أحياء محافظة القاهرة تسيير فرق ميدانية للمرو على المحال التجارية لتعريف المواطنين بالتيسيرات التي يقدمها قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 وحثهم على ضرورة التقديم لاستخراج تراخيص المحل والتعامل مع شباك واحد بدلاً من التردد على عدة جهات للحصول على خدمة ترخيص المحل توفيراً للجهد والمال.

تيسيرات قانون المحال

في سياق متصل، تابع اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، فريق العمل من مدير وحدة إصدار التراخيص بالحي وموظفيها ومسؤول وموظفين المركز التكنولوجي فى جولاتهم المرورية على المحال التجارية بكل مناطق وشوارع الحي ومنها شارع مكرم عبيد لتوعية وتعريف المواطنين بالتيسيرات التى يقدمها قانون المحال العامة.

طلب ترخيص المحل

وأكد رئيس حي شرق مدينة نصر أنه بمجرد تقديم المواطن طلب ترخيص المحل يتم منحه إيصال يفيد تقديمه لطلب الترخيص لمنع أي قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص، لافتا إلى أن تحديد الرسوم المقررة على كل نوع نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.

من ناحية أخرى، مر اليوم المستشار هشام أبوالمكارم، رئيس حي السيدة زينب، وفرق عمل ميدانية، على المحال التجارية لتعريف المواطنين بالتيسيرات الواردة بالقانون الذى روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمني مناسب، مع تقديم كل التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بيسر وفى أسرع وقت.

وأشار إلى أن تعليمات المحافظة الحرص على استمرار كل المحال فى ممارسة الأنشطة والدخول في المنظومة القانونية التى أقرتها الدولة وفق القانون.

كما شهد حي الأزبكية بقيادة المهندسة فاتن ابراهيم، رئيس الحي، مرور ميدانى للسيارة المتنقلة للمركز التكنولوجى بناء على توجيهات محافظ القاهرة وتعليمات نائب المحافظ للمنطقة الغربية للمرور على المحال التجارية والبدء فى حملة ترخيص المحلات وفق القانون الجديد وتعريف المواطنين بالتيسيرات التى يقدمها قانون المحال العامة.