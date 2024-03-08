خبير اقتصادي: تسريع وتيرة الإفراجات الجمركية سيؤدي لانخفاض الأسعار بالأسواق

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنَّ الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف المواني، بتوجيهات من القيادة السياسية متمثلة في الرئيس السيسي، من شأنه زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، وتحقيق توازن في الأسعار وسيؤدي إلى انخفاضها خلال الفترة المقبلة.

أولويات الإفراجات الجمركية

وأضاف «أبو زيد»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أنَّ رئيس الوزراء حدد مجموعة من السلع والمنتجات بالمؤتمر الصحفي أمس، ليكون لها أولوية قصوى في الإفراجات الجمركية لعودة انسيابية الإنتاج وزيادة المعروض.

زيادة المعروض من السلع

وتابع مدير مركز مصر للدراسات: «زيادة المعروض من السلع والمنتجات في الأسواق من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار، وأولوية في الإفراجات بالسلع الغذائية والمواد البترولية والأدوية والأعلاف، التي تعد من الأولويات وتسهل الإنتاج والتصنيع وزيادة جانب العرض».