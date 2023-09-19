نقيب الفلاحين: الإفراجات الجمركية عن الأعلاف ساهمت في هبوط الأسعار

تراجعت أسعار الأعلاف، اليوم، في الأسواق المصرية بعد أن شهدت خلال الأيام الماضية استقراراً ملحوظاً، حيث بلغت قيمة التراجع 300 جنيه، ويرجع سبب انخفاض سعر العلف اليوم إلى الإفراج الجمركي عن 276 ألف طن من الأعلاف وذلك بحسب ما صرح به حسين أبوصدام نقيب الفلاحين لـ«الوطن».

وأضاف أبوصدام أن هناك توقعات بمزيد من الإفراجات الجمركية عن الأعلاف خلال القترة المقبلة، ما ينعكس بالإيجاب على السوق المصرية من خلال انخفاض أسعار الأعلاف والدواجن والبيض.

أسعار خامات الأعلاف

وتابع أن سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتيني والبرازيلي يبلغ 11200 جنيه والذرة الأوكراني 10200 جنيه فيما يسجل سعر القمح 11.5% الأوكراني 10600 جنيه والروسي 10900 جنيه كما يبلغ سعر طن القمح الأوكراني 12.5% 10700 جنيه والروسي 11000 جنيه.

أسعار الأعلاف

وأوضح نقيب الفلاحين أن سعر الجيلوتين المستورد والمحلي يبلغ 40000 جنيه وبالنسبة لسعر العلف البادي 23% يسجل 19800 جنيه والنامي 21% 19500 جنيه والعلف الناهي 19% يسجل 19400 جنيه.