تراجع جديد في أسعار الأعلاف اليوم.. ونقيب الفلاحين: بسبب الإفراجات الجمركية

تواصل أسعار الأعلاف تراجعها المستمر في الأسواق المصرية الفترة الحالية، حيث انخفضت الأسعار اليوم بنحو 300 جنيه، بعدما تراجعت أمس الاثنين 500 جنيه، ليبلغ إجمالي التراجع خلال يومين 800 جنيه، بحسب ما صرح به حسين أبوصدام نقيب الفلاحين لـ«الوطن».

أسباب تراجع الأعلاف

وذكر نقيب الفلاحين لـ«الوطن»، إن من أسباب انخفاض أسعار الأعلاف الفترة الحالية الإفراج الجمركي المستمر عن الأعلاف، حيث تم الإفراج خلال أسبوعين عن 284 ألف طن من الذرة الصفراء والصويا بنحو 141 مليون دولار.

وتابع، بأن تلك الإفراجات ساهمت في انخفاض أسعار الدواجن والبيض الفترة الحالية، وبعض السلع الغذائية الأساسية أيضا، منها الأرز والزيت، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الانخفاضات، فيما يخص أسعار الأعلاف التي تسهم في تراجع أسعار السلع الغذائية والدواجن والبيض أيضا.

أسعار خامات الأعلاف

وأوضح نقيب الفلاحين، أن سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتيني والبرازيلي يبلغ 12600 جنيها، كما يسجل سعر الذرة الصفراء الأوكراني 11300 جنيه، وسعر الكورن فلاك الأرجنتيني 13400 جنيه، وبالنسبة لسعر القمح الأوكراني 11.5% يسجل 11800 جنيه، والروسي 11900 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وسجل سعر القمح الأوكراني 12.5% اليوم الثلاثاء 11950 جنيها والروسي 12000 جنيه، فيما يبلغ سعر الردة المحلي والمستوردة 7900 جنيه، مشيراً إلي أن سعر العلف البادي 23% يسجل 21500 جنيه، أما سعر العلف النامي 21% وصل إلى 21000 جنيه، كما يسجل سعر العلف الناهي 19% 20500 جنيه.