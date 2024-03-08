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دراما المتحدة

«الداخلية»: زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة رمضان

كتب:

محمد بركات
12:17 م | الجمعة 08 مارس 2024
الداخلية

الداخلية

احتفالا باستقبال شهر رمضان المعظم، وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم أوجه الدعم والرعاية كافة، لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، تقرر منح جميع النزلاء «زيارتين استثنائيتين» خلال شهر رمضان، ولا تحتسبان ضمن الزيارات المقررة لهم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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