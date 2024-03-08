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دراما المتحدة

القبض على 7 أشخاص بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة

كتب:

محمد بركات
01:09 م | الجمعة 08 مارس 2024
مضبوطات- أرشيفية

مضبوطات- أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط «3 عاطلين لهم معلومات جنائية» لتصنيعهم المواد المخدرة والاتجار بها، بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزتهم «كمية من مخدر الاستروكس- فرد خرطوش - مجموعة من أدوات وخامات تصنيع المواد المخدرة».

وجرى ضبط عاطل له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزته «كيلوجرام استروكس- ميزان حساس».

وضبط ربة منزل بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزتها «كيلوجراما من مخدر الهيروين- ميزان حساس».

وجرى ضبط شخصين «لهما معلومات جنائية» بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما «1,500 كيلوجرام من مخدر الحشيش- بندقية خرطوش وعددًا من الطلقات».

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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