القبض على 7 أشخاص بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط «3 عاطلين لهم معلومات جنائية» لتصنيعهم المواد المخدرة والاتجار بها، بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزتهم «كمية من مخدر الاستروكس- فرد خرطوش - مجموعة من أدوات وخامات تصنيع المواد المخدرة».

وجرى ضبط عاطل له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزته «كيلوجرام استروكس- ميزان حساس».

وضبط ربة منزل بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزتها «كيلوجراما من مخدر الهيروين- ميزان حساس».

وجرى ضبط شخصين «لهما معلومات جنائية» بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما «1,500 كيلوجرام من مخدر الحشيش- بندقية خرطوش وعددًا من الطلقات».

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.