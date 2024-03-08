ضبط شخصين بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة بالقليوبية
كتب:
محمد بركات
01:03 م | الجمعة 08 مارس 2024
وزارة الداخلية- أرشيفية
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، اتجار «شخصين - مقيمين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية»، في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع الأجهزة الأمنية المعنية، أمكن ضبطهما وبحوزتهما «4 بنادق خرطوش - بندقية آلية- عدد من الطلقات».
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.