ضبط شخصين بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة بالقليوبية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، اتجار «شخصين - مقيمين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية»، في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع الأجهزة الأمنية المعنية، أمكن ضبطهما وبحوزتهما «4 بنادق خرطوش - بندقية آلية- عدد من الطلقات».

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.