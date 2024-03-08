أسعار الذهب العالمية تسجل أعلى مستوى في التاريخ.. الأونصة بـ2171 دولارا

استمرت الأونصة العالمية للذهب في تسجيل المزيد من المكاسب للجلسة الثامنة على التوالي، ليتجه سعر الذهب العالمي إلى تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ خمسة أشهر ليسجل مستوى تاريخي جديد خلال جلسة اليوم قبل صدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكي الأهم هذا الأسبوع.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بنسبة 0.4% لتسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2171 دولارا للأونصة وذلك بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 2160 دولارا للأونصة ليتداول وقت نشر التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2165 دولارن للأونصة.

الذهب في طريقه إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 4.2% وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ 5 أشهر، ليربح هذا الأسبوع قرابة 86 دولار في سعر الأونصة.

سعر أونصة الذهب يرتفع 4.2% خلال هذا الأسبوع

الارتفاع الكبير في أسعار الذهب الذي استمر لـ 8 جلسات متتالية دون تصحيح مدعوم بعدة عوامل أهمها تزايد التوقعات بخفض البنك الفيدرالي لأسعار الفائدة بداية من شهر يونيو القادم، وذلك بعد شهادة رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي والتي استمرت ليومين.

وجاء ذكر خفض الفائدة من قبل باول خلال جزئي الشهادة خاصة مع استمرار الضغط عليه من اللجنة المصرفية في الكونجرس الأمريكي التي طالبته بخفض الفائدة قبل أن يتأثر قطاع العمالة بشكل تقوم معه الشركات بالتخلي عن العمالة.

تقوم الأسواق الآن بتسعير خفض الفائدة لأول مرة من قبل الفيدرالي في شهر يونيو القادم بنسبة تصل إلى 75%، ليعمل هذا على زيادة حدة مكاسب الذهب خلال الأيام الماضي. حيث يعزز انخفاض الفائدة مكاسب الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.

هبوط الدولار الأمريكي

بالإضافة إلى هذا فقد شهد الدولار الأمريكي المزيد من الهبوط خلال هذا الأسبوع متأثراً بتوقعات خفض الفائدة، فقد انخفض مؤشر الدولار لأدنى مستوى في 6 أسابيع في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 1% وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ شهر ديسمبر.

اليوم تنتظر الأسواق صدور بيانات تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي عن شهر فبراير، وهي البيانات الأهم هذا الأسبوع والتي يكون لها تأثير كبير على تحركات الدولار وبالتالي باقي السلع والعملات، ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الأمريكي 198 ألف وظيفة جديدة بعد أن كانت القراءة السابقة لشهر يناير عند 353 ألف وظيفة.

مستهدفات الصعود بالنسبة للذهب العالمي حاليا عند منطقة 2175 – 2180 دولارا للأونصة، بينما إذا جاءت البيانات مرتفعة بأعلى من التوقعات ستدفع أسعار الذهب إلى التراجع والدخول في تصحيح سلبي مع وجود مستهدفات للتصحيح عند 2150 ثم 2140 ثم 2120 دولارا للأونصة.

من جهة أخرى، التوقعات تشير إلى أن الارتفاع القياسي في أسعار الذهب العالمي قد يضعف الاستهلاك خلال موسم الزفاف في الهند، بينما من المتوقع أن تشهد الصين أكبر مشتر للذهب طلبًا قويًا على الملاذ الآمن هذا العام.

وتمثل الصين والهند معًا أكثر من نصف إجمالي الطلب العالمي على الذهب، وقد ارتفع سعر الذهب المحلي في الهند إلى مستوى قياسي الأمر الذي أدى إلى انخفاض الطلب، وتوقعات بتراجع الطلب على الذهب خلال موسم الزفاف إذا استمرت الأسعار عند هذه المستويات.

وفي الصين خفض التجار أسعار الذهب بمقدار 25 إلى 36 دولارًا من السعر المحلي مقابل تخفيض خلال الأسبوع الماضي بمقدار 36 إلى 48 دولارا؛ لكن التجار قالوا إن الطلب الإجمالي متوقع أن يكون قويًا في عام 2024 لأن الطلب ناتج عن البحث عن الملاذ الآمن في ظل ضعف الأوضاع الاستثمارية في الصين خلال الفترة الحالية.