أسعار الذهب اليوم الاثنين 4-3-2024 في الأسواق

شهدت أسعار الذهب انخفاضا جديدا مع نهاية التعاملات، مساء الأمس الأحد، في الأسواق ومحال الصاغة، بعدما سجل سعر جرام عيار 21 نحو 2770 جنيهًا في محال الصاغة، وشهد القطاع ثباتا سعريا كبيرا مع بداية اليوم الاثنين 4-3-2024، ويضاف إليها سعر الضريبة وقيمة المصنعية، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من جانب الشعبة العامة للذهب.

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر

وتنشر «الوطن» تفاصيل أسعار الذهب اليوم في مصر مع بداية التعاملات، وهي كالتالي:

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر 3165 جنيهًا للشراء، دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر 2770 جنيهًا للشراء، دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 18

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر 2374 جنيه للشراء، دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 14

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر عند 1815 جنيهًا للشراء، دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، 22 ألفًا و160 جنيهًا للشراء، في الوقت الذي سجّلت فيه سعر الأوقية الذهبية نحو 2083 دولارًا للشراء.