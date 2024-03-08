كاتب صحفي: القيادة السياسية حريصة على استكمال الإصلاح الاقتصادي

قال محمد عز الدين، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الاقتصاد، إنّ الاستثمار الأجنبي اختيار استراتيجي وليس مجرد شكل من أشكال زيادة الدخل، والقيادة السياسية حريصة على استكمال كل الأمور المتعلقة بترتيب الاقتصاد المصري، فهناك مصادر رئيسية للدخل منها قناة السويس وتحويلات المصريين والسياحة.

الاستثمار الأجنبي قفز بشكل كبير

وأضاف «عز الدين» خلال استضافته بقناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميان سمر الزهيري ورامي الحلواني، أنّ الاستثمار الأجنبي قفز بشكل كبير، وفي المرحلة المقبلة، سيزداد أكثر بعد اكتمال إنشاء البنية التحتية للاقتصاد المصري وتهيئة الظروف سواء من الإنشاءات أو البنية التشريعية.

وأشار إلى أنّ المشهد الحالي تغير بالكامل، والرهان الآن على الجهد الكبير الذي بُذل لإنعاش الاقتصاد المصري وإعادة هيكلته بشكل كبير، وأيضًا السياسات التي اتبعتها الدولة سواء لتشجيع الاستثمار المحلي أو العربي والأجنبي أو لإعادة النظر في كل القوانين، وهناك قوانين جديدة متعلقة بالسوق ستناقش في الفترة المقبلة.

مصر دخلت عصرًا جديدا من المنافسة العالمية

ولفت إلى أنّ البنية التشريعية والجهوزية الكبيرة لإقامة واستضافة المشروعات، إضافة إلى إعداد دراسات الجدوى الوافية، والإجراءات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي وموازنة سعر العملة، أحدثت تغييرًا كبيرًا بالمشهد وأدخلت مصر عصرًا جديدًا من المنافسة العالمية.