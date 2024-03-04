«الإسكان» تعلن تلقي 1800 طلب عبر بوابة الاستثمار الأجنبي

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك إقبالًا كبيرًا من المستثمرين والشركات، لتقديم الطلبات والتسجيل في «بوابة الاستثمار الأجنبي» التي أطلقتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يوم 4 فبراير الماضي، وذلك في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي ودعم الاستثمار، وتيسير الإجراءات على المستثمرين.

وأوضح وزير الإسكان، أنّ البوابة تتيح للمستثمرين، خدمة التقدم بطلب استعلام عن الفرص الاستثمارية، أو التقدم بطلب لتوفير فرصة استثمارية لجميع الأنشطة الخدمية بالمدن الجديدة بالدولار تحويلاً من الخارج، مؤكداً أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أطلقت تلك البوابة للتيسير على المستثمرين، ويوفر الخدمات المختلفة بالمدن الجديدة، وما يستتبعها من توفير فرص عمل واستثمار.

تسجيل 1500 حساب إلكتروني

وأشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أنه منذ إطلاق بوابة الاستثمار الأجنبي، تم تسجيل نحو 1500 حساب إلكتروني، وتسجيل بيانات نحو 700 شركة، بينما تجاوز عدد الطلبات المقدمة على البوابة حتى أمس الأحد 3 مارس، 1800 طلب، منها 672 طلبا في شهر فبراير، و636 طلبا في أول 3 أيام من شهر مارس.

وأضاف أن الطلبات المقدمة في شهر فبراير، بلغت 672 طلبا في 25 مدينة جديدة، منها 535 طلب استعلام عن قطعة أرض، و137 طلب توفير قطعة أرض، وتم الرد على المستثمرين في الوقت المحدد بالإتاحة أو عدمها، إذ بلغ عدد قطع الأراضي المتاحة 188 قطعة أرض.

خطوات التسجيل على بوابة الاستثمار

وأوضح أن المستثمر يسجل حسابا على البوابة، ثم يدخل البيانات المطلوبة (الاسم - الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم التليفون)، وستصله رسالة لتفعيل الحساب، بعد ذلك يسجل بيانات الشركة أو الشركات الخاصة به، ويرفع المستندات المطلوبة، وبعد التسجيل، يتقدم بطلب توفير فرصة استثمارية في حالة عدم معرفته بتفاصيل قطعة الأرض، أو التقدم بطلب استعلام في حالة معرفته بتفاصيل قطعة الأرض، ويتم تقديم الطلبات على البوابة خلال الفترة من يوم 1 حتى 7 من كل شهر، والرد عليها خلال الفترة من يوم 8 حتى 14 من كل شهر، بإتاحة القطعة من عدمه.