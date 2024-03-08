بتوجيهات رئاسية.. القوات المسلحة توزع 2 مليون حصة غذائية بنصف الثمن في المحافظات (صور وفيديو)

بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصري بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، كثفت القوات المسلحة من جهودها بتوفير ما يقرب من 2 مليون حصة غذائية بنصف الثمن لتلبية احتياجات المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية.

وقامت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بإعداد وتجهيز الحصص الغذائية ونقلها بواسطة أسطول من شاحنات النقل المجهزة وقطارات السكة الحديد إلى جميع المحافظات التي تقع في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لطرحها على المواطنين بأسعار مخفضة، وحرصت القوات المسلحة على أن تحتوي الحصص الغذائية على السلع الأساسية التي تحتاجها الأسر المصرية خلال شهر رمضان الكريم.

وفى سياق متصل، شارك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بفتح عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة لتقديم السلع الأساسية بأسعار مخفضة، بجانب المشاركة في معرض «أهلاً رمضان»، المقام بأرض المعارض بمدينة نصر.

يأتي ذلك في إطار المسؤولية المجتمعية للقوات المسلحة ودورها في دعم المجتمع المدني.