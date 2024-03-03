القوات المسلحة تدفع لجنة تجنيدية قضائية لحلايب وشلاتين وأبورماد

دفعت القوات المسلحة بلجنة تجنيدية قضائية لتسوية المواقف التجنيدية الخاصة للمواطنين بمناطق حلايب وشلاتين، وأبورماد، وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان في أماكن تواجدهم، وذلك على مدار عدة أيام.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تقديم كل أوجه الرعاية والاهتمام لأبناء المناطق الحدودية والنائية.

وجرى دفع قافلة طبية لتقديم الكشف الطبي والعلاج المجاني اللازم لأبناء تلك المناطق.

وخلال أعمال اللجنة، أكد اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة، حرص القوات المسلحة على توفير كل سبل الدعم لأبناء الوطن، خاصةً قاطني المناطق الحدودية، بالتعاون والتنسيق مع كل مؤسسات الدولة.

أضاف مدير إدارة التجنيد والتعبئة، خلال الفعاليات: «تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، نأتي لأبناء حلايب وشلاتين، وأبورماد، ووادي العلاقي لتسوية موقفهم التجنيدي، ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بدون أي رسوم مادية».

فيما أعرب المواطنون عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة على الجهود والتيسيرات المبذولة لتسهيل الإجراءات التجنيدية الخاصة بذويهم.