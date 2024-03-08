القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا للمحاربين القدماء وأسر الشهداء

استمراراً لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم، وفي ضوء ما تقدمه جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب من أوجه رعاية لأبنائها المصابين في مجال التأهيل والتدريب، نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب معرضاً فنياً لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، الذي يستمر حتى الثالث عشر من شهر مارس الجاري، وذلكبحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الملحقين العسكريين وأعضاء الجمعية من قدامى المحاربين ومصابي العمليات الحربية وأسر الشهداء.

ويضم المعرض عدداً كبيراً من منتجات وإبداعات أعضاء الجمعية في مجالات ( النحت – الخزف – الرسم على الزجاج – المصنوعات الجلدية ) وذلك بعد تدريبهم على أيدي نخبة من المدربين المهرة فضلاً عن توفير كل المواد الخام اللازمة لإبراز قدراتهم الفنية في ذلك المجال.

وفي إطار الرعاية التي توليها الجمعية للأعضاء في المجال الرياضي، نظمت الجمعية مهرجاناً رياضياً على ملاعب جهاز الرياضة للقوات المسلحة تضمنت فعالياته العديد من المسابقات التي اتسمت بالروح الرياضية العالية بين فرق الجمعية المتنافسة وقدمت الموسيقات العسكرية عدد من العروض الموسيقية والمعزوفات الوطنية.

جدير بالذكر أن نادى المحاربين القدماء يضم ست فرق مقيدة باللجنة البارالمبية المصرية تحصلت على 4 كؤوس و149 ميدالية متنوعة في ألعاب كرة السلة والكراسي المتحركة وألعاب القوى وتنس الطولة والسباحة ورفع الأثقال وكرة الريشة خلال العام الرياضي الماضي.