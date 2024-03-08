الكشف على 1560 حالة في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، اليوم، عن تنفيذ قافلة طبية بقرية منشأة طاهر بمركز إهناسيا على مدار يومين، جرى خلالها توقيع الكشف الطبي على 1560 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان.

ندوات تثقيفية صحية للمواطنين في القافلة

ونظمت القافلة الطبية ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 102 مواطن، حول الوقاية من الأمراض المعدية وأورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للمرأة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما جرى عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن.

فحص المواطنين في 7 عيادات تخصصية

وتضمنت القافلة التي جرت على مدار يومين بقرية منشأة طاهر مركز إهناسيا غرب بني سويف، فحص المرضى في 7 تخصصات وهي: «الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، الأسنان، تنظيم الأسرة»، مع الالتزام بإجراءات وقائية مشددة، كما تم صرف العلاج بالمجان.

استصدار 16 قرار علاج على نفقة الدولة

كما تضمنت القافلة إجراء 209 تحليلاً بمعمل الدم، و29 تحليلاً بمعمل الطفيليات، وإجراء 11 حالة أشعة عادية، وحالتان أشعة اسنان، واستصدار 16 قرار علاج على نفقة الدولة، وتحويل 11 عدد حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بجانب إجراء أشعة موجات فوق صوتية لعدد 64 حالة.

محافظ بني سويف يتابع سير العمل بالقوافل الطبية

من جهته، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بخطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها مديرية الصحة، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة حياة كريمة.