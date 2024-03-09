شرط مهم يجب إضافته إلى كتابة قائمة المنقولات.. لتجنب الحبس

قائمة المنقولات الزوجية من أول الحقوق المالية للزوجة، وهي من أكثر القضايا المتداولة في محاكم الأحوال الشخصية، ويوجد شرط مهم يجب إدراجه في قائمة المنقولات الزوجية لتجنب حبس الزوج.

قال المحامي والخبير القانوني محمد سلامة عبد الشهيد، إن قائمة المنقولات هي عبارة عن قائمة بإجمالي ما اشتراه كل من الزوجين لتجهيز مسكن الزوجية، مذكورا بها أوصاف وأعداد هذه المنقولات علي وجه التحديد.

إضافة شرط اختصاص محكمة الأسرة

وأضاف سلامة لـ«الوطن» أنه يجب أن يدرج في قائمة المنقولات شرط مهم، وهو تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع في حالة وجود طلاق بين الزوج والزوجة، مشيرا إلى أن هذه المحكمة المختصة يجب أن تكون في دائرة القسم الواقع فيه مسكن الزوجية.

اختصاص محكمة الأسرة بنظر النزاع

وأوضح الخبير القانوني، أن هذا البند يجعل محكمة الأسرة المختصة بنظر النزاع بالقرب من مسكن الزوج، حتى لا يُلقى على عاتقه نقل المنقولات لعرضها وتسليمها للزوجة في حالة إن كانت الزوجة من محافظة أخرى، بالإضافة إلى أن الزوجة لا تستطيع إقامة دعوى تبديد منقولات زوجية، ما ينقذ الزوج من المثول أمام محكمة الجنح.