«أوقاف أسوان» تطلق قوافل دعوية بمشاركة الأئمة خلال شهر رمضان المبارك

أطلقت مديرية أوقاف أسوان اليوم الجمعة، قافلة دعوية بقيادة مجموعة من الأئمة والدعاة البارزين في عدة مساجد بقرية غرب أسوان استعدادا لشهر رمضان الكريم وتستمر حتى نهاية الشهر في جميع مساجد المحافظة.

وأكدت المديرية في بيان لها اليوم الجامعة أن القافلة تسعى إلى تنفيذ عدة أنشطة دعوية ودينية، حيث شهدت مستجد القرية خطبة الجمعة تحت عنوان «يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام»، وإقامة مجلس صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتنظيم أنشطة تثقيفية للأطفال، وقراءة القرآن الكريم بصوت مجموعة من الأئمة التابعين لأوقاف أسوان.

استمرار الأنشطة الدينية خلال شهر رمضان على مستوى أسوان

وتستمر القافلة الدينية في تقديم الأنشطة خلال شهر رمضان المبارك في جميع مساجد محافظة أسوان من الشيوخ والدعاة في المنطقة، وهم الشيخ حنفي محمود دياب وكيل وزارة الأوقاف بمسجد البسيون، والشيخ عادل جودة السيد مدير التفتيش والمتابعة بمسجد التقوى، والشيخ محمود فخر الدين موسى رئيس قسم الإرشاد الديني بالمديرية، والشيخ عبد الله محمد طه عرجون رئيس قسم المساجد بمسجد الوعد الحق أسوان الجديدة، والشيخ أحمد صادق محمد بمسجد الغلالاب، والشيخ محمود مصطفى حسن بدر مدير إدارة أوقاف أسوان أول بمسجد النور، والشيخ محمود محمد معوض مدير إدارة أوقاف المركز بمسجد الحمدلاب، والشيخ أحمد محمد أحمد محمد مفتش دعوة بمسجد موضى سليمان أسوان الجديدة.

تعزيز الوعي الديني

وتعد القوافل الدعوية فرصة لتعزيز الوعي الديني في المجتمع، وتعكس التزام مديرية أوقاف أسوان و الأئمة التابعين لها في تعزيز القيم الإسلامية والإنسانية والوطنية.