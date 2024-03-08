افتتاح مسجدين جديدين في قنا بتكلفة تصل 8 ملايين جنيه

شهدت محافظة قنا، اليوم الجمعة، افتتاح مسجدين أحدهما بقرية الترامسة في مركز قنا، والثاني بقرية السلامية بمركز نجع حمادي، بتكلفة مالية تقارب 8 ملايين جنيه.

وافتتحت قيادات مديرية الأوقاف في محافظة قنا، مسجد الجزيرة بقرية الترامسة، وسط حضور تنفيذي وشعبي كبير، بتكلفة 6 ملايين، لخدمة أكثر من 5 آلاف نسمة بالقرية، واستمع المصلين لخطبة الجمعة بعنوان «الشهداء».

افتتاح مسجد قرية السلامية في نجع حمادي

كما شهد الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، افتتاح أعمال إحلال وتجديد مسجد الجيار بقرية السلامية التابعة لمركز نجع حمادي، في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، رافقه فضيلة الشيخ ماهر علي جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا، وحسن محمد القط وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والنائب فتحي قنديل، والنائب خالد خلف الله عضوا مجلس النواب، وأشرف أنور رئيس مركز ومدينة نجع حمادي وجمع غفير من أهالي قرية الجيار.

تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين

ومن جانبه أعرب نائب محافظ قنا، عن سعادته بافتتاح بيت من بيوت الله، داعيا المولى عزوجل أن يتقبل من القائمين على بناء المساجد ويثيبهم خير الجزاء ويجعله في ميزان حسناتهم.

وشدد حازم عمر على اهتمام الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية، فضلا عن إضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بقنا، أنه جرى إنشاء مسجد الخير بالجهود الذاتية على مساحة 310 مترات، بتكلفة إجمالية بلغت مليون و800 ألف جنيه، وأن وزارة الأوقاف قامت بفرش المسجد ضمن خطة افتتاحات المساجد الجديدة على مستوى مدن المحافظة المختلفة.