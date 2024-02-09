افتتاح مسجد أبو بكر الصديق في بني سويف بتكلفة 6 ملايين جنيه

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، في افتتاح مسجد بقرية قفطان الغربية التابعة لمجلس قروي الشنطور، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، وإعمار بيوت الله.

افتتاح مسجد أبو بكر الصديق

وافتتح المحاسب نشأت معبد رئيس الوحدة المحلية لمركز سمسطا، مسجد أبو بكر الصديق بقفطان بعد إحلاله وتجديده، على مساحة 650 مترا، وبتكلفة 6 ملايين جنيه، جهود ذاتية ويضم صحن بمساحة 350 مترا و120 مترا مصلى للسيدات، وذلك في حضور النائب حسام العمدة عضو مجلس التواب، والشيخ مصطفى رمضان مدير أوقاف سمسطا، ونواب رئيس مركز سمسطا، وبعض مفتشي أوقاف سمسطا، وبعض التنفيذيين بالوحدة المحلية والقيادات الدعوية بالأوقاف.

شعائر صلاة الجمعة

وعقب الافتتاح تم إقامة شعائر صلاة الجمعة بالمسجد، حيث ألقى خطبة الصلاة الشيخ سعيد سيد عبد الواحد مدير الدعوة بمديرية أوقاف بني سويف، تناول خلالها موضوع «جبر الخواطر وأثره في توثيق الروابط و العلاقات الاجتماعية»، مستشهدًا بمواقف من قصص الأنبياء وسيرة رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحثه على تطبيق هذه القيم الإنسانية النبيلة وانعكاساتها الإيجايبة على العلاقات الاجتماعية بين الفرد والمجتمع.