افتتاح مسجد العتيق في كفر الرجالات بمركز طوخ بتكلفة 6 ملايين جنيه

أعلنت مديرية أوقاف القليوبية برئاسة الشيخ صفوت أبو السعودي وكيل الوزارة، أنه للأسبوع الثاني على التوالي واصلت المديرية افتتاحات المساجد التي تم إحلالها وتجديدها، حيث تم الجمعة الماضية افتتاح مسجد الصافوري بقرية عرب العليقات مركز الخانكة، ومع الجمعة الثانية في العام الجديد جرى افتتاح مسجد العتيق بقرية كفر الرجالات بمركز طوخ.

مساحة المسجد 500 متر

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أنه تم إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد وبلغت مساحته 500 متر، حيث تبلغ مساحة صحن المسجد 400 متر، وبه مصلى للسيدات على مساحة 120 مترا بالدور الثانين تتوسط المسجد قبة ارتفاعها 10 أمتار وقطرها 8 أمتار، ويوجد بالمسجد مئذنة خرسانية بارتفاع 40 مترا، وبلغت التكلفة الإجمالية للمسجد 6 ملايين جنيه.

خطبة الجمعة اليوم

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، في بيان له، أن الافتتاح شهد قيامه بإلقاء خطبة الجمعة والتي تناولت موضوع «خذوا زينتكم عند كل مسجد»، حيث أشار إلى أن الله جل جلاله نسب المساجد إلى ذاته الشريفة لبيان مالها من القدر والمكانة.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه خلال افتتاح المسجد، أعرب المصلون عن سعادتهم باستكماله وإعادة إحلاله وتجديده بالكامل، مؤكدا أن أوقاف القليوبية دائما على عهدها تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف».