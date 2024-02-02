افتتاح مسجد جديد في عزبة سلام بكفر الشيخ بتكلفة 3 ملايين و400 ألف جنيه

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، مسجد سلام بعزبة سلام بقرية تيدا بإدارة أوقاف سيدي سالم شرق على مساحة 250 مترا مربعا، وبتكلفة 3 ملايين و400 ألف جنيه، وذلك توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

دروس الإسراء والمعراج الفرج بعد الشدة

وأدى الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف، خطبة الجمعة، والتي جاءت تحت عنوان «من دروس الإسراء والمعراج الفرج بعد الشدة»، كما تم عقد مقرأة القرآن الكريم للأئمة بمسجد سلام، عقب أداء صلاة الجمعة.

التزام المساجد بالخطبة الموحدة

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّ جميع المساجد التزمت بالخطبة الموحدة وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة، ولم يتم رصد أي مخالفات.

افتتاح 16 مسجدًا بمحافظات الجمهورية

جدير بالذكر أنه جرى افتتاح 16 مسجدًا، اليوم الجمعة، على مستوى الجمهورية، منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، ومسجدان صيانة وتطويرًا، وذلك في 10 محافظات هي «الشرقية، وسوهاج، وبني سويف، والمنيا، والجيزة، وأسيوط، والبحيرة، وكفر الشيخ، والسويس، وقنا».