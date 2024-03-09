ملياردير الإعلام الأمريكي روبرت مردوخ عريس في عمر الـ92.. «الزوجة السادسة»

أعلن روبرت مردوخ، قطب الإعلام الأمريكي البالغ من العمر 92 عامًا، خطوبته للمرة السادسة، حسبما أفادت مصادر مطلعة على الأمر لشبكة ABC News.

خطيبته تبلغ من العمر 66 عاما

وتأتي أخبار خطوبته مع إيلينا جوكوفا وهي عالمة متقاعدة تبلغ من العمر 66 عامًا، وتقول التقارير أيضًا إن ابنتها كانت متزوجة من المليادير الروسي رومان أبراموفيتش، الذي وصفته الحكومة الأمريكية بأنه أحد الأثرياء الروس، واستولت على طائرات له وصادرتها.

وتم تحديد موعد حفل الزفاف في شهر يونيو المقبل، في منزله ومزرعته الخاصة به في كاليفورنيا، وذلك بعد أشهر فقط من تسليم رئيس فوكس زمام إمبراطوريته الإعلامية المحافظة لابنه لاتشلان مردوخ.

يمتلك عدد كبير من الصحف والقنوات

وروبرت مردوخ، هو قطب الإعلام الأمريكي والبريطاني وهو أسترالي المولد، عمل في الصناعة منذ ما يقرب من سبعة عقود، ويمتلك عددا كبيرا من الصحف والقنوات في الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا أبرزها صحيفة وول ستريت جورنال، ونيويورك بوست، وهاربر كولينز للنشر.

في عام 1985، قام باستثمار أموال كبيرة في السينما والتلفزيون من خلال شراء شركات 21 قناة فضائية أبرزها فوكس نيوز، بالإضافة إلى مجموعة من محطات التلفزيون الإقليمية في الولايات المتحدة.