باحث سياسي: الإعلام الأمريكي انتقل من الانحياز إلى الكذب واللعب بالعقول

قال محمد العالم، الباحث السياسي في الشؤون الأمريكية، إن هناك انحيازا كاملا رآه العالم في طريقة تغطية الإعلام الأمريكي للأحداث في قطاع غزة، لافتًا إلى أنه بناءً على هذا الانحياز يمكن الحكم على جميع الأحداث في منطقة الشرق الأوسط التي يغطيها الإعلام الأمريكي، والتي يجمعها من وجهة نظر واحدة.

وسائل التواصل الإجتماعي تكشف الأكاذيب الأمريكية

وأشار العالم، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي مكنت فئات كثيرة عالميًا من كشف أكاذيب الإعلام الأمريكي، منوهًا إلى أنه انتقل من مجرد فكرة الإنحياز إلى الكذب وتغيير الصورة الموجودة على أرض الواقع، وهذا ينفي كل ما أظهره الإعلام الأمريكي منذ تأسيسه، لأن أمريكا تدخلت في شؤون عدة دول ومررت معلومات كاذبة أثرت في دول عديدة داخليًا.

وتابع: «يبني الإعلام الأمريكي ثقة الدول فيه بناءً على أنه إعلام يدافع عن الحقوق وعن حرية الإعلام العالمي، ولكن الأحداث الحالية تُبين أن كل هذه مجرد شعارات تنتهي بمجرد انتهاء المصلحة الأمريكية»، مشيرًا إلى أن التزييف يغير الواقع ويغير الحقيقة التاريخية للقضايا.

أمريكا تلعب بعقول كبار السن

وواصل: «في القضية الفلسطينية مثلًا يقوم الإعلام الأمريكي بتغذية الداخل الأمريكي خاصةً كبار السن، بالرواية الإسرائيلية عن الأراضي الفلسطينية، الرواية تتحدث أن الأراضي الفلسطينية يتملكها اليهود منذ أكثر من ألف عام، وهذا ما يهيئ الرأي العام لاستقبال أي معلومات، لأنه مجهز ضد الفلسطينيين على أنهم المنتهكون للأرض والمحتلون».