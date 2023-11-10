قيادي بالديمقراطي الأمريكي: الإعلام الغربي يضلل ويكذب ويتحيز لإسرائيل

وصف مهدي عفيفي القيادي العربي بالحزب الديمقراطي الأمريكي، التغطية الإعلامية الغربية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بالـ«سيئة»، موضحاً أن التغطية كان بها نوع من التحيز الشديد والمغالطات والأكاذيب «بشكل لم نعهده من قبل».

وقال مهدي عفيفي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنه كان هناك إجماع على التضليل والكذب ودعم الطرف الإسرائيلي بشكل غير طبيعي ونشر الأكاذيب الإسرائيلية والتأكيد عليها وإعادتها وتكراراها حتى بعد إنكارها مثل أكذوبة قطع رقاب الأطفال التي كررها الغرب وهي لم تحدث من الأساس.

الإعلام الغربي متحيز

وأكد القيادي العربي أن الإعلام الغربي متحيز ولم يتسم بأي نوع من الشفافية ما عدا القليل من الإعلاميين الذين حرصوا على ذلك وتحملوا الثمن، موضحاً أن الإعلام الغربي أعطى أبواق الاحتلال الإسرائيلي مساحة كبيرة ولم يعط أبواق العرب مساحة مثلها، وأن هذه المساحة كانت فقط لمحاولة إظهار أنه يمنح الجانبين فرصة متساوية في التغطية ولكن كان هناك تحيزا لإسرائيل.