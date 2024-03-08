وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل بمستشفى فاقوس

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفيات فاقوس المركزي، وطوارئ فاقوس، وحميات فاقوس، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بهم.

المرور على قسم الاستقبال والطوارئ

تفقد وكيل وزارة الصحة الشرقية خلال زيارته الأولى الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى فاقوس المركزي، حيث قام بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ، موجهاً مدير المستشفى بالتنسيق مع مديري إدارات الجودة والمستشفيات ومركز المعلومات بالمديرية، بتنظيم السجلات الطبية بالاستقبال، وتوفير جهاز كمبيوتر لتفعيل التسجيل الإلكتروني بالقسم، كما وجه بصيانة بعض الأسرة والتروليات بإحدى غرف الملاحظة.

افتتاح المسجد الجديد بالمستشفى المركزي

وعلى جانب آخر افتتح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، المسجد الجديد بالمستشفى المركزي بمدينة فاقوس، والذي تم بناؤه بتكلفة تقديرية بلغت مليون 250 ألف جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، على مساحة 135 م2 تقريباً، بحضور أعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية بفاقوس، ومديري المستشفيات، ورؤساء الأقسام والعاملين بها، وممثلي المجتمع المدني، بتأدية صلاة الجمعة بالمسجد الجديد.

تفقد «مسعود»، الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، كما تأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، وحرص على الاستماع إلى المرضى بالأقسام الداخلية، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم.