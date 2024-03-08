«الصحة»: تطوير 33 مستشفى متخصصا في الأمراض الصدرية

كشف الدكتور وجدي عبد المنعم أمين، مساعد وزير الصحة للأمراض الصدرية، اليوم الجمعة، عن خطة وزارة الصحة خلال الأيام المقبلة بشأن تطوير المستشفيات المتخصصة في الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية، في إطار توجه الدولة بشأن رعاية مرضى الأمراض الصدرية.

تطوير المستشفيات المتخصصة في الأمراض الصدرية

وأكد «أمين»، خلال المحاضرة التي ألقاها في مؤتمر صدر دسوق، أنّ تطوير المستشفيات المتخصصة في الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية وعددها 33 مستشفى، منها مستشفى كفر الشيخ للأمراض الصدرية يشمل تزويدها بأحدث الأجهزة الحديثة بما يواكب التطورات الحديثة في تشخيص وعلاج الأمراض الصدرية.

ولفت «أمين»، إلى أنّ الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة تبذل جهدًا كبيرًا في التعليم الطبي بالنسبة للأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال التدريب على ذلك، بالتعاون مع الجامعات المصرية من خلال إقامة المؤتمرات العلمية مثل مؤتمر صدر دسوق والذي يهدف إلى الوصول لكل ما هو حديث في مجال تشخيص وعلاج الأمراض الصدرية.

المؤتمر يتناول العديد من موضوعات الأمراض الصدرية

وأوضح «أمين»، أنّ المؤتمر يتناول العديد من الموضوعات الهامة الخاصة بالأمراض الصدرية مثل التليف الرئوي، والدرن، والربو الشعبي، والسدة الرئوية، وأمراض الغشاء البالوني، ويهدف المؤتمر إلى عرض كامل الخدمات الطبية بين الصدر والتخصصات الأخرى ما يعود بفائدة على المرضى، ويؤدي إلى انخفاض معدلات الإصابة بالأمراض الصدرية.

وكشف «أمين»، عن نجاح وزارة الصحة في خفض نسبة الإصابة بمرض الدرن من خلال جهود مضنية من رجال الإدارة العامة للامراض الصدرية لمواجهة المرض، حيث وصلت نسبة الإصابة في مصر بمرض الدرن إلى 9.08 حالة لكل 100 ألف مريض من السكان ما يؤكد أنّ مصر من الدول التي في طريقها على مرض الدرن بحلول عام 2030.

تخفيف العبء على مريض الصدر

وقال «أمين»، إنّ وزارة الصحة من خلال الإدارة العامة للأمراض الصدرية تبنت العديد من المبادرات، بغرض تخفيف العبء على مريض الصدر مثل مبادرة صحة الرئة لمرضى التليف الرئوي، والإقلاع عن التدخين، ومسح مرضى الغسيل الكلوي لمرض الدرن الكامل ما يعتبر تلك المبادرات ضمن الإجراءات الوقائية لصالح مرضى الأمراض الصدرية.

فعاليات مؤتمر دسوق للصدر

وانطلقت فعاليات مؤتمر دسوق للصدر بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، في نسخته السابعة بقاعة الشباب والرياضة بمدينة كفر الشيخ، لعرض أحدث طرق تشخيص الأمراض الصدرية، وكيفية وضع العلاج المناسب لمواجهتها وفق كل حالة مرضية.