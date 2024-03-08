نائب محافظ بورسعيد يشهد تكريم العمال في القطاعات الخدمية المختلفة

شهد الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة، فعاليات حفل «أيادي بيضاء» الذي نظمته «جمعية الريحان للمؤاخاة»، بقاعة السفيرة فائزة أبو النجا بالديوان، لتكريم العمال في القطاعات الخدمية المختلفة على مستوى المحافظة، ودعم العمال ببعض المساعدات للتخفيف عن كاهلهم، جاء ذلك بحضور مجلس إدارة «جمعية الريحان للمؤاخاة»،

دور الجمعيات الأهلية

وأشاد نائب المحافظ بالدور الفعال للجمعية في العمل الخدمي، مؤكدا أهمية دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن محافظ بورسعيد يوجه بتقديم الدعم المُستمر لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني بما يُساهم في استمرار تقديم الأنشطة الخيرية و التوعوية والمجتمعية للجمعية على أكمل وجه.

الأسر الأولى بالرعاية

وتهدف الجمعية لرعاية الأسر الأولى بالرعاية في بورسعيد بمشروعات خيرية وتنموية وأخرى ثقافية لرفع الوعي، فضلا عن أن الجمعية لديها حزمة كبيرة من المشروعات، منها مشروعات تقديم المساعدات المادية والعينية ممثلة في إطعام الأسر الفقيرة ومساعدات الزواج ومحو الأمية ورعاية العاملين في قطاع الخدمات والنظافة و نشاطات أخرى لرفع الوعي الصحي والثقافي من خلال ندوات كثيره ترعاها الجمعية، إضافة إلى مساعدة أبناء الأسر في إيجاد فرص عمل لرعاية أسرهم.