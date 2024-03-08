بلينكن: يجب توزيع المساعدة بشكل أكثر فعالية على المحتاجين في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه يجب توزيع المساعدة بشكل أكثر فعالية على الأشخاص الذين يحتاجون إليها في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضاف بلينكن: «في هذه اللحظة نركز أيضا بشكل مكثف على معرفة ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، ومن الضروري عدم الاكتفاء بالمعابر البرية لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بل وتوسيعها».