في يوم المرأة العالمي.. «ملاك غزة»: نساء القطاع يعانون والولادة تتم بالخيام

في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بيوم المرأة العالمي، تستقبل نساء غزة هذا اليوم وسط ظروف عصيبة من قهر وانتهاك حقوق وهدر الكرامة والعنف الممنهج، الذي لم يسبق أن شهد العام له مثيل، بما في ذلك التهجير والنزوح في ظروف قاسية تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.

ومع دخول هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة شهره السادس، تظل النساء الفلسطينيات في غزة تحت ضغط ظروف قاسية تفرضها الحرب والحصار الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى منع دخول المساعدت الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت الصحفية الفلسطينية ملاك فضة المشهورة باسم «ملاك غزة» والموجودة في مدينة رفح الفلسطينية، إن الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للمرأة، تواجه النساء في فلسطين مشاكل لا حصر ولا عدد لها، فجميع الاحتياجات ليست موجودة ويفتقرون لحقوقهن الإنسانية والطبيعية.

ملاك غزة تشكو من غياب الخصوصية في غزة

«المرأة الحامل تواجه صعوبه في متابعة حالتها الصحية وصحة الجنين، بالإضافة إلى صعوبة توافر الأدوية التي تخص الحمل فتأتي مرحلة الولادة ولكن للأسف المستشفيات معظمها غير مؤهله لإجراء الولادة فتجبر أن تولد داخل خيمة بدون أي شئ يخفف عنها ألم الولادة»، بحسب حديث ملاك لـ«الوطن».

وأشارت إلى أنه بعد مرحلة الولادة لا يتوفر الغذاء لطفلها وخاصة الحليب والبامبرز، فضلًا عن عدم توافر غذاء لها حتى ترضع الطفل.

وتشكو الصحفية الفلسطينية من غياب الخصوصية في غزة، حيث يضطر النساء إلى الانتظار حتى الليل ليقضوا حاجتهم واستخدام المرحاض، ومستلزمات النساء غير متوفرة مما يسبب معاناة لهم، فالوضوع في رفح والنازحين لا يطاق.

@.malak.gaza دعواتكم لاهل غزة لعل احدكم اقرب من الله منزلة الصوت الأصلي - user67877488104

ملاك غزة: كل ما تعرضه شاشات التلفزيون لا يمثل مثقال ذرة

وتحاول ملاك غزة، توفير بعض المساعدات للأطفال والنساء، قائله: «الأسعار مرتفعة بشكل مبالغ فيه، فنحاول بالتعاون مع المقتدرين ماديًا على المساهمة في مد العون للأسر التي لا تقدر على توفير قوت يومها».

وأكدت على أن كل ما تعرضه شاشات التلفزيون من قتل وقصف وتجويع واعتقالات، لا يمثل مثقال ذرة عن الواقع المرير الذي يعيشونه داخل القطاع.