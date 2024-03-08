«حياة كريمة» في اليوم العالمي للمرأة: قلوبنا مع كل سيدة فلسطينية بحرب غزة

تقدمت مؤسسة «حياة كريمة» بالتهنئة لكل النساء، بمناسبة يوم المرأة العالمي، مؤكدة تقديرها لدورهن في بناء وتطوير المجتمع، قائلة لهن: «كل عام ونساء مصر والعالم بخير».

الاحتفال باليوم العالمي للمرأة

وأشارت «حياة كريمة» في بيان إلى أن العالم يحتفل بيوم المرأة العالمي في الثامن من مارس من كل عام، بينما تحتفل المؤسسة بالمرأة المصرية طوال العام.

وأوضحت «حياة كريمة» أن المؤسسة لم تدخر جهدًا لدعم المرأة المصرية العظيمة فالسيدة المصرية هي عماد كل بيت مصري بعطائها ومحبتها.

اليوم العالمي للمرأة

وتابعت: في مثل هذا اليوم، ترسل مؤسسة حياة كريمة رسالة حب وامتنان وتقدير لكل امرأة مصرية وعربية بذلت قصارى جهودها لجعل هذا العالم مكان أفضل وأجمل، مؤكدة: «قلوبنا مازالت مع كل امرأة فلسطينية ضحت ومازالت تضحي، قلوبنا مع فتيات تعرضن للعنف النفسي والجسدي في حرب لا تعرف الإنسانية».