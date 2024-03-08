«المُتحدة» تروج لمسلسلات رمضان في أغنية «متجمعين»: «موجودة في كل بيت»

نشرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أغنية حملت اسم «متجمعين»، عبر قناتها على موقع «يوتيوب»، وهي الأغنية التي ضمت عددا من مشاهد المسلسلات التي تقدمها الشركة خلال الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل.

واختارت الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية التي تمتلك أربع قنوات من أقوى القنوات المصرية، وهي cbc وdmc والحياة وشبكة قنوات on، عددا من الأعمال لخريطتها الرمضانية تنوعت بين الشعبي والدراما والأكشن والكوميدي والتشويق والتاريخي والقصص الخيالية، لأهم النجوم الموجودين على الساحة المصرية، على رأسهم كريم عبد العزيز وياسر جلال وأحمد مكي وأمير كرارة وأحمد العوضي، ومن النساء غادة عبد الرازق وريهام حجاج.

«السنة دي وزي كل سنة الشركة المتحدة موجودة في كل بيت وواصلة لكل شارع وجوه كل شاشة موجودة عشان تجمعنا رمضان شهر الفرحة»، وبتِلك الكلمات على الطريقة الإعلانية اختتمت المُتحدة هذا الإعلان، والأغنية الدعائية لمسلسلات المُتحدة في رمضان، والتي تجمع الأسرة المصرية على موائدها كل عام، بمسلسلات تجمع بين جميع الأذواق التي يحبها الجمهور المصري والعربي.