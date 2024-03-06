عمرو الفقي: «المتحدة» عملت على حل وتذليل كل التحديات من أجل تحسين الأداء المهني

عبر عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن اعتزازه وتقديره لدور كل العاملين في صحف ومواقع الشركة، قائلاً: «أنتم تقودون الرأي العام، ونقدر جدا جهدكم وتميزكم في التغطيات الإعلامية والصحفية، خاصة تجاه عدد من القضايا الكبرى التي شهدتها مصر، مثل الانتخابات الرئاسية 2024، وتغطية العدوان على غزة، وكل القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ونفخر في الشركة المتحدة، بثقة المشاهد والقارئ المصري».

جاء ذلك في الاجتماع الذي حضره، الدكتور محمود مسلم رئيس قطاع الصحف والمواقع بشركة المتحدة، الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير الدستور، أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، هاني لبيب رئيس مجلس إدارة مبتدأ، مصطفى عمار رئيس تحرير «الوطن»، محمود بسيوني رئيس تحرير موقع مبتدأ، يوسف أيوب رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، والدكتور أحمد محمود المستشار الفني لشركة المتحدة، وقيادات ومجالس تحرير الصحف التابعة للشركة.

وقدم الفقي، خلال اجتماعه بمجالس تحرير صحف الشركة المتحدة «اليوم السابع - الوطن - الدستور - صوت الأمة - مبتدأ»، نبذة عن كيان شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، موضحًا أن «المتحدة» تتكون من 42 شركة، بينها 10 شركات من كبرى الشركات في البلد، سواءً على مستوى الإنتاج أو الإعلانات أو العلاقات العامة، وغيرها من المجالات، وتضم 8900 موظف، بينهم نحو 5 آلاف إعلامي.

وأكد أن الشركة عملت على حل وتذليل كل التحديات من أجل تحسين الأداء المهني والاعتماد على أهل الكفاءة والمهنية، والاتجاه نحو أحدث النظم التكنولوجية، ووضع نظام مؤسسي وحوكمة متطورة، من أجل تحقيق المؤسسية، بالاستعانة بأحدث الأنطمة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، الذي يساعدنا في عملية التقييم والرصد والتوجيه، ومن المفترض أنه سيساعد رؤساء التحرير ورؤساء القنوات، واستعنا بالذكاء الاصطناعي من أجل دعم اتخاذ القرار داخل المؤسسات.

وشدد على أهمية المحتوى الرقمي الحديث، قائلا: «الديجتال أصبح في منتهى الأهمية، ولا نريد موظفين يعملون في روتين، لكن نريد طاقات إبداعية، لأن المؤسسات تنجح بهؤلاء المبدعين».

وتحدث عمرو الفقي عن الإنتاج الدرامي قائلاً، إن «الدراما» هي القوى الناعمة لمصر، ونتعامل اليوم مع 18 شركة في الإنتاج الدرامي، وهذا انعكس على تحسن الوضع الدرامي والمحتوى الفني بلا شك، لأن التنافسية تقود للأفضل دائمًا، وحرصنا على تصعيد مجموعة من الشباب في المحتوى الفني والدرامي وأيضا الرياضي، وأصبحوا نجوما في الوقت الحالي، ونؤمن بأن عملية الإحلال والتجديد من سنن الحياة، والدراما، وخلال 2023، أنتجنا نحو 37 مسلسلاً متنوعًا بين الاجتماعي والكوميدي والتاريخي.

وأوضح أن شركة «تذكرتي» عبارة عن مؤسسة كبيرة، لا يقتصر دورها على مباريات كرة القدم، بل تدعم الدولة المصرية وأنشطتها في مختلف المجالات، وشركة «المتحدة» للرياضة ترعى 14 اتحادا في الوقت الحالي.

وتحدث عن بعض القطاعات الأخرى داخل «المتحدة»، في إطار تكاملها مع بعضها، قائلاً: «إن قطاع الإنتاج الوثائقي وقناة الوثائقية، تؤرخ لتاريخ بلدنا من منظورنا، وليس من منظور الآخرين، واستطاعت خلال سنة واحدة، إنتاج 50 فيلما وثائقيا، وتقدم عمل عظيم نفتخر به».

وأضاف أن «قطاع الأخبار نجح في نقل رؤية الدولة المصرية ومواقفها تجاه الأزمات الإقيليمية، وكان آخرها حرب غزة على سبيل المثال، وكان من المهم أن يكون لدينا قناة إخبارية إقليمية قوية، والعالم اليوم أصبح ينقل عن قناة القاهرة الإخبارية، كما يحدث في حرب غزة المستمرة حتى الآن».

وأشار إلى أن الهجوم علينا من الخارج، يؤكد نجاحنا لأننا مؤثرين، ولو لم نكن بهذا التأثير الكبير ما انتبه لنا أحد.

وحول الشق التدريبي، قال: «وضعنا برنامجًا كاملاً للتدريب، ونريد أن نقدم تدريبات عالية المستوى طوال العام لكل مواردنا البشرية، ومن أجل هذا الهدف، أنشأنا أكاديمية المتحدة، وسيكون هناك برنامجا تدريبيا رائعا».

وتابع: «نرسل نيوز ليتر أسبوعي بأخبارنا وأنشطتنا، وندعوكم للاطلاع عليها، كما أدعوكم لعقد هذا اللقاء بصفة شهرية، ونحرص على صناعة كفاءات جديدة طوال الوقت، حتى يكون لدينا صف أول وثاني وثالث داخل كل مؤسسة».

وفي ختام كلمته، طالب «الفقي»، باحترام واحتواء جميع العاملين والموظفين معنويا ومهنيا، ودعمهم في العمل، وخلق بيئة إيجابية داخل كل مؤسسة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس قطاع الصحف والمواقع الإلكترونية بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، استمرار مثل هذه اللقاءات، التي تساعد على التفاعل والتكامل بين كل العاملين في الشركة، مشيرًا إلى أن حجم المشاهدات والقراءات، تؤكد تفوق صحفيي الشركة المتحدة وإصداراتها، وأن التطوير يستمر بشكل منظم على كل المستويات المهنية والإدارية والاجتماعية، لمواكبة التطورات التكنولوجية.