مصطفى عمار: «الشركة المتحدة» أعادت الريادة للدراما المصرية

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، استلمت السوق الدرامي أو تبنت الإنتاج الدرامي منذ بضعة سنوات قليلة، بعدما كان يسيطر على السوق الدرامي مجموعة من الأعمال التي كانت تسيء لمصر أكثر ما كانت تروج لها.

مصطفى عمار: الدراما المصرية استعادت عافيتها

وأضاف «عمار»، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «دي إم سي»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن الدراما المصرية في بضع سنوات قليلة استطاعت استعادة عافيتها، وأصبحت سفيرا رائدا لمصر، وتتسابق القنوات العربية للتعاقد لعرض المسلسلات المصرية خلال موسم رمضان.

وتابع: «هذا يجعلنا نطرح سؤالا، ماذا لو لم تنتج مصر دراما في شهر رمضان، كيف سيكون رمضان في باقي الدول العربية التي تتابع الموسم الرمضاني المصري تحديدا؟، نتحدث عن أعمال عظيمة للغاية هذا العام، وهي التجربة الأميز للشركة المتحدة خلال سنواتها في السوق، خاصة أننا نتحدث عن 20 عملا أنتج بحرفية شديدة».