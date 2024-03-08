العامري فاروق في مباراة الأهلي والزمالك.. درع تكريم في ذكرى الأربعين

لم يغب اسمه عن الساحة الرياضية رغم مرور 43 يومًا على رحيله، فمسؤولو الرياضة المصرية ومحبوه يحرصون دائمًا على بدء أي مناسبة بتكريم اسم الراحل العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، الذي غيبه الموت في 26 يناير الماضي، إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة أدخلته في غيبوبة لأيام طويلة.

تكريم اسم العامري فاروق في السعودية

لفتة إنسانية من اللجنة المنظمة لمباراة نهائي كأس مصر المقامة على استاد الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، فقد حرصت على تكريم اسم الراحل ومنحه درع تكريم في ذكرى الأربعين، في حضور عددًا من أفراد أسرته، بجانب وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، وأهدى تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، التكريم للدكتور هشام شقيق العامري فاروق.

تصفيق حاد ضجت به مدرجات ستاد الأول بارك، لحظة تكريم اسم الراحل العامري فاروق، الذي عشق النادي الأهلي فأحبته الجماهير ونعاه البعض بكلمات ورسائل مؤثرة في وفاته، بحسب حسن عسيران، أحد مشجعي النادي الأهلي في الرياض: «كانت لفتة حلوة ولحظات مؤثرة، الناس بقت تصفق جامد وأنا ما كنت عارف معلومات كتير عنه، لكن عرفت إنه كان مخلصًا للنادي الأهلي اللي كلنا بنحبه وبنشجعه».

إذاعة فيلم تسجيلي عن العامري فاروق

قبل دقائق قليلة من انطلاق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، حرصت اللجنة المنظمة على إذاعة فيلم تسجيلي قصير عن العامري فاروق، تضمن بعض من كلمات نائب رئيس القلعة الحمراء الراحل، بحسب «عسيران»: «شوفنا فيلم تسجيلي فيه كلمات مؤثرة عن العامري فاروق، تدل على إن الراجل دا كان محبوبًا وإن وفاته خسارة كبيرة للكرة المصرية».

درع كبير يحمل صورة واسم الراحل العامري فاروق، أهداه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السُّعُودية إلى شقيق نائب رئيس النادي الأهلي، بعدما وقف الجميع دقيقة حداد على روحه التي صعدت إلى بارئها منذ 43 يومًا، وذلك قبل بدء المباراة، ليعلق عليها شيقيه الدكتور خالد العامري قائلا: «شكرًا المملكة العربية السعودية.. رحمة الله عليك يا حبيبي رحمة الله عليك يا عامري».

لم تكن هي المرة الأولى التي يتم فيها تكريم فيها الراحل، إذ كرمه النادي الأهلي عقب وفاته، بينما حرص مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على وضع باقة ورود على كرسي العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي خلال زيارة مجلس الأهلي لمقر القلعة البيضاء في ميت عقبة، في فبراير الماضي.