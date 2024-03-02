رانيا علواني باكية: العامري فاروق شخصية عظيمة.. وترك أثرا كبيرا

أكدت الدكتورة رانيا علواني، السباحة وطبيبة النساء و التوليد، وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، عشقها الكبير للنادي الأهلي، مشددة على أن والدها هو مثلها الأعلى.

وقالت خلال حوارها مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة ON، «بحب عيادتي ومستمرة كطبيبة وأخدت زمالة أكاديمية ناصر العسكرية ودرست إدارة المستشفيات».

رانيا علواني تبكي على العامري فاروق

وأجهشت بالبكاء على الهواء، خلال حديثها عن العامري فاروق، معقبة أنه ترك أثرًا كبيرًا فيها، فهو رجل وشخصية عظيمة وتأثيره كبير.

وأكدت عشقها الكبير للنادي الأهلي، متوقعة فوز الفريق الأحمر بنتيجة هدفين لهدف واحد على نادي الزمالك في مباراة نهائي كأس مصر، متابعة: «مش لاقية تذاكر لمباراة الكأس، و جمهور الزمالك بيعزني كتير».

رانيا علواني: عائلتي كلها رياضية

وأشارت إلى أنها بدأت السباحة وهي في الخامسة من عمرها في النادي الأهلي حيث أن عائلتها كلها رياضية بحتة، وهي حريصة على ممارسة أولادها الرياضة باستمرار، ولكن ليس شرطًا أن يكونوا أبطالًا.

وذكرت رانيا علواني، أنها لم تعيش فترة شبابها الطبيعية بسبب عملها وحياتها العملية، معقبة: «أفتقد الآن البطولات، وسفريات البعثات الرسمية، قررت إن أولمبياد سيدني آخر يكون بطولة ليا وكان عندي 23 سنة ومكنتش أحب أستمر خارج مصر.. ابني لعب سباحة فترة وحاليا بيلعب كرة طايرة وبنتي بتلعب جمباز.. والتوفيق بين الرياضة والدراسة في مصر صعب جداً ولازم نرجع الرياضة المدرسية».