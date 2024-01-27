رسالة حزينة من نجل العامري فاروق بعد وفاة والده: نهاية البداية

على مدار رحلة علاج العامري فاروق نائب رئيس الأهلي الراحل التي جاوزت الـ3 أشهر، لم يتوقف إبراهيم العامري فاروق من توجيه رسائل لوالده، حتى وهو على فراش المرض، لم ينقطع عن توجيه كلمات الدعم والمساندة لوالده، ليستمر أيضًا في ذلك بعد وفاته.. فماذا قال إبراهيم العامري فاروق بعد وفاة والده؟

ماذا قال نجل العامري فاروق بعد وفاة والده؟

«ربما ليست النهاية».. رسالة جديدة من نجل العامري فاروق لوالده، نائب رئيس النادي الأهلي سابقًا، الذي رثى والده بكلمات حزينة، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أبرز خلالها حالة الحزن الشديد التي يمر بها بعد ساعات قليلة، من دفن جثمان والده إلى مثواه الأخير: «جزء من الرحلة هو النهاية، ربما هذه ليست النهاية، ولا حتى البداية، ولكنها ربما نهاية البداية».

وانهالت على نجل العامري فاروق رسائل الدعم والمواساة في مصابه الكبير، وذلك من خلال توجيه كلمات تؤكد على أن الجميع يقف بجانبه حبًا ودعمًا للعامري فاروق الذي قدم الكثير للكرة المصرية، إذ قال أحدهم: «عمرها ما هتكون النهايه لأنه هيفضل في قلوبنا زي الملك، هيكون معانا في كل انتصار، هيكون معانا في كل بطولة، اسمه وتاريخه هيفضلوا يخلوا الناس تذكره العمر كله، الإنسان في الحياة دي ماهو إلا سيرة طيبة».

وكتب أحد أصدقاء العامري فاروق رسالة أيضًا إلى نجله عبر حسابه على «فيسبوك»: «الصبر من عند رب العالمين افتقدنا أغلي الناس حبيبي وعشرة عمري وسندي العامري في جنات النعيم وتكمل المشوار يا إبراهيم باذن الله».

العامري فاروق فارق الحياة عن عمر ناهز 54 عامًا، بعد معاناة طويلة مع مرض مزمن عانى منه منذ طفولته، تسبب في إصابته بنزيف حاد في المخ ليظل في المستشفى لمدة 3 أشهر قبل إعلان وفاته في الساعات القليلة الماضية، من قبل أسرته.

موعد عزاء العامري فاروق

وكان نجل العامري فاروق أعلن مكان العزاء وموعده، قائلًا: «سوف تتلقى عائلة العامرى عزاء والدي الحبيب المغفور له بإذن الله الوزير العامرى فاروق يوم الاثنين الموافق 29 يناير، بمسجد المشير بالتجمع الخامس، لا أراكم الله مكروهاً وشكر الله سعيكم».