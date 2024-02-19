العامري فاروق.. باقة ورد في حضرة قطبي الكرة المصرية

حالة من الفرحة والامتنان، سيطرت على جمهور الكرة المصرية خاصة عشاق المارد الأحمر، بعد أن قام نادي الزمالك بلفتة إنسانية رائعة لإحياء ذكرى العامري فاروق اليوم.

العامري فاروق.. الغائب الحاضر

«غاب جسده فقط».. ظهر كرسي العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، وعليه باقة من الورود في لفتة إنسانية رائعة من مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب على هامش زيارة الكابتن مجلس الأهلي مقر القلعة البيضاء في ميت عقبة.

ووسط حالة من الفخر والامتنان لهذه اللفتة الطيبة، تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي صورة باقة الورد التي حلت مكان العامري فاروق، إذ رفض الجميع استبدال مكانه، فضلًا عن تكريمه خلال الزيارة.

ردود أفعال جماهير الأهلي على بادرة نادي الزمالك

وجاءت ردود أفعال الرواد من محبي النادي الأهلي: «العامري فاروق طول عمره حاضر في كل المناسبات.. لفتة جميلة»، «شكرا نادي الزمالك.. باقة ورد تحل محل العامري فاروق»، «هذه اللفتة تخليك تحب نادي الزمالك»، «حركة جميلة جدا ورد في مكان العامري فاروق.. ربنا يرحمه ويسامحه»، «العامري فاروق رجل لم يغيره الزمان.. حتى النهاية كان مخلص ومحب للأهلي».

ونالت هذه اللفتة الطيبة إعجاب مشجعي نادي الزمالك، إذ يحتل العامري فاروق مكانة خاصة في قلوب جماهير الزمالك، «كان يحترم الجميع»، «بادرة طيبة من النادي الملكي».