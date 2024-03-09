يعرف مولود برج العقرب بالقوة والشجاعة والذكاء الذي يستخدمه لابتكار أفكار جديدة فى عمله وإيجاد حلول مبتكرة لأي مشكلة تواجهه، كما يتسم الحكمة والإخلاص وحفظ الأسرار، والدبلوماسية في التعامل ويتمتع بشخصية قيادية مميزة.

ومن مشاهير برج العقرب مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج العقرب السبت 9-3-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لخبراء الفلك.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج العقرب أنك تستطيع إثبات ذاتك في عملك بفضل ذكائك ومهاراتك وتميزك عن زملائك، لذلك أنت في المقدمة طوال الوقت.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

تقول الأفلاك أن العزاب يقعون في الحب والمتزوجون يعيشون حياة أسرية سعيدة هادئة خالية من المشاكل والخلافات وذلك بفضل حب لبعضهم.