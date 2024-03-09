نصائح مهمة من «الصحة» لـ5 فئات في شهر رمضان.. «حافظ على صحتك»

أصدرت وزارة الصحة والسكان توجيها مهما لبعض الفئات في شهر رمضان ودعتهم إلى توخي الحذر للحفاظ على صحتهم ومنع التعرض إلى انتكاسة، قائلة في تعميم مُوجه على مديريات الشؤون الصحية، إن هناك بعض الفئات تتضرر من الصيام في شهر رمضان وذلك عليهم استشارة الطبيب.

توجيهات هامة من وزارة الصحة لمرضى السكر

وحذرت «الصحة»، مرضى السكر، ونصحتهم بضرورة زيارة الطبيب بشكل عاجل وتغيير مواعيد الحصول على الأدوية، قائلة إن التعديل في نظام اليوم ومواعيد الطعام يعمل على نقص السكر في الدم، خلال نهار رمضان، وارتفاع السكر في الدم خلال الفترة الليل، لذلك على المرضى استشارة الطبيب؛ لتحديد الأدوية والعلاجات.

لمرضى الكبد .. توجيهات مهمة

كما وجهت «الصحة» نصيحة لمرضى الكبد، قائلة إن غالبية الحالات المستقرة لمرضى الكبد يُمكنهم الصيام خلال شهر رمضان دون حُدوث مُضاعفات مُحتملة، لكن مرضى التهاب الكبد الحاد ودوالي المريء والاستسقاء والتهاب الدماغ الكبدي يمكنهم الامتناع عن الصيام لأنه قد يؤثر بشكل سلبي على حياتهم الصحية.

لمرضى القلب

وشملت التوجيهات التي عممتها الوزارة الصحة والسكان مرضى القلب، والذين يعانون من آلام متكررة في الصدر، ومرضى القصور القلب الاحتشائي، ومرضى الأزمة القلبية الذين لا يستطيعون الصوم خلال الشهر كاملا ومرضى جراحات القلب، والالتهاب الشديد للصمامات، بالإضافة إلى المرضى الذين يتعاطون أدوية تخثر الدم، والذين يٌعانون من عدم انتظام ضربات القلب.