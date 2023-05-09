وزارة الصحة توجه رسالة عاجلة لمرضي القلب وضغط الدم.. اعرف التفاصيل

وجّهت وزارة الصحة والسكان، رسالة عاجلة لمرضي القلب وارتفاع ضغط الدم، بالابتعاد عن الأغذية المملحة والدهنية واللحوم المصنعة والمخللات، مشيرة الى أهمية الإكثار من شرب السوائل حيث أن السوائل تحافظ على نشاط الجسم وتساعد على تجنب الكسل والخمول، وتناول الخضار والفواكه الطازجة.

مخاطر المنبهات على مرضي القلب

وحذرت وزارة الصحة والسكان من شرب المنبهات كالنسكافيه والقهوة، مشيرة الى أنه لابد من الإقلال من المنبهات بشكل عام، لأنها تعمل على زيادة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، وتعمل على زيادة الوزن وطرد الماء من الجسد.

ودعت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي على موقعها قبل قليل، مرضي القلب إلى الحرص على الكشف المبكر والمتابعة والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

كما طالبت الوزارة الراغبين في الكشف ضمن المبادرات الصحية بضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة بشأنها ومعرفة أقرب وحدة صحية من منطقة السكن للاستفادة من المبادرة.

مواعيد عمل الوحدات الصحية

وتابعت أن المبادرة الرئاسية تعمل بشكل يومي داخل الوحدات الصحية كل يوم على مدار الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، ماعدا يوم الجمعة وهو الإجازة الرسمية.

وفي سياق متصل، استعرضت وزارة الصحة والسكان مفهوم الصحة الواحدة، ووصفته بأنه نهج متكامل وموحد لتحقيق التوازن وتحسين صحة الإنسان والحيوانات والبيئة، مشيرة الى أنه مهم بشكل خاص لمنع التهديدات الصحية العالمية والتنبؤ بها وكشفها والاستجابة لها.