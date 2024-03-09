«الصحة» تبدأ تصدير الأنسولين إلى كوبا.. لحظة مهمة في تاريخ علاقات البلدين

أعلن وزير الصحة والسكان، بدء مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين مصر وكوبا، بتصدير الأنسولين المعروف باسم «Insulinagypt» من مصر إلى كوبا، مضيفًا أنّ هذا الإنجاز تكمن أهميته في كونه يمثل أول تواجد لشركة مصرية عربية أفريقية تزود كوبا بالأدوية.

وقال إنّ توفير الأنسولين البشري لدولة كوبا يمثل أهمية كبيرة لكل من البلدين، ويرمز إلى لحظة مهمة من التعاون بين الدولتين، كما أنّ تصدير الأنسولين إلى كوبا لا يعد محفزًا للتعاون الثنائي فحسب، بل يدل أيضا على خطوة حاسمة في توفير العلاج المنقذ للحياة للأفراد الذين يعانون من عبء مرض السكري على مستوى العالم، وهو شهادة على التزام مصر الثابت بضمان حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية الأساسية

توفير الأنسولين البشري لكوبا

وأوضح أنّ الأنسولين المصري يستحوذ على حصة سوقية تتراوح ما بين 12 إلى 18 مليون ڤيال سنويًا، ويُصدر إلى 11 دولة إفريقية، مؤكداً الالتزام التام بضمان توافر هذا الدواء الأساسي للمحتاجين، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية حريصة على إيجاد تعاون دولي لتمكين نقل التكنولوجيا وتوطينها والإنتاج المشترك لأدوات التشخيص، والأدوية والعلاجات المركبة لحالات الأورام المتنوعة، وهو ما ساهم في إحداث تأثير كبير على إنجازات الحملات والمبادرات الرئاسية المتعددة.

ومن جهتها، نوهت الدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة مجموعة «أكديما»، إلى أنّ الشركة العربية للصناعات الدوائية والأجهزة الطبية أو مجموعة «أكديما»، هي كيان مصري، يضم مجموعة من شركات تصنيع الأدوية الرائدة، من بينها مركز التكافؤ الحيوي، و«أفري فارما» للتعاون مع البلدان الأفريقية في مجال المستحضرات الصيدلانية وخدمات الرعاية الصحية.

توطين أحدث التقنيات

وأكدت أن منتجات المجموعة تُوزع في 80 دولة بجميع أنحاء العالم، ويقود مشروعها الجديد، الجهود المصرية سريعة النمو لتوطين أحدث التقنيات واكتساب القدرة على إنتاج منتجات حديثة خاصة في مجالات الأورام والمتشابهات الحيوية والبيولوجية مع الامتثال الصارم للوائح الدولية.